Суд в Москве арестовал главу ФБК Жданова на 10 суток

09.08.19 14:55

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Жданов арестован на десять суток за нарушение установленного порядка организации публичной акции, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде столицы.

"По постановлению суда Жданову вынесено постановление о наказании в виде административного ареста сроком на десять суток", - сказали в суде.

Оппозиционер признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Жданов уже находится под арестом, так как 29 июля был арестован Зеленоградским судом Москвы на 15 суток за участие в несанкционированной акции в Москве 27 июля.