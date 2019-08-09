Морское сообщение открывается между Сочи и Туапсе

09.08.19 15:12

Фото пресс-службы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского

9 августа. Interfax-Russia.ru - Теплоход "Аквалоо" с 12 августа начнет курсировать между Сочи и Туапсе два раза в неделю.

"Компания "Аквалоо" открывает морское сообщение между Сочи и Туапсе, в рамках туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в пятницу.

Туристы смогут насладиться морской прогулкой в сопровождении опытного гида, который расскажет о знаковых местах Черноморского побережья региона.

"С 12 августа двухпалубный комфортабельный теплоход будет доставлять гостей и жителей курортов Краснодарского края в Сочи. Здесь они смогут провести восемь часов, а затем, при желании, вернуться в Туапсе", - подчеркивается в сообщении.

Рассчитанное на 240 пассажиров экскурсионное судно будет ходить каждые понедельник и пятницу. Предприятие, организующее экскурсии, также планирует проводить на палубе вечерние дискотеки.

"Нести свою трудовую вахту "Аквалоо" планирует до конца сентября. В 2020 году теплоход начнет навигацию одновременно со стартом летнего курортного сезона", отмечается в сообщении.