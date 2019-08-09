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09.08.19 15:29

Кувшинников рассказал Путину о проекте нового аэродрома в Великом Устюге

© РИА Новости. Михаил Климентьев
9 августа. Interfax-Russia.ru - В следующем году в Великом Устюге будет открыт новый аэродромный комплекс, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"20 августа следующего года мы открываем новую полосу, новый аэродромный комплекс с возможностью сделать этот аэропорт (в Великом Устюге) со временем и международным, если мы увидим, что увеличится туристический поток, из-за рубежа в том числе. Но, вообще, это внутренние рейсы", - сказал Кувшинников на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Губернатор рассказал, что в настоящее время заканчивается строительство и удлинение взлетно-посадочной полосы с 1500 до 1800 метров. По его словам, это позволит принимать среднемагистральные самолеты, "Сухой Суперджет-100" из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

По словам Кувшинникова, стоимость проекта составляет порядка 1 млрд рублей.

Кроме того, ведется работа по проектированию удлинения полосы и в аэропорту Вологды, отметил он.

"Здесь полоса вообще короткая - 1300, мы также увеличим ее до 1800. Поэтому сейчас проектируем, с 2021 года начнем ее строительство, проектируем за счет областного бюджета", - сказал губернатор.

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