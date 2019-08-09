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09.08.19 15:59
МИД РФ: изображение Южных Курил на сайте ОИ-2020 как части Японии неправомочно
"Мы считаем, что подобные действия неправомочны", - сказала Захарова, комментируя информацию на официальном сайте Игр-2020 в Токио.
"Помимо права, помимо юридической стороны этого дела, есть ещё сторона, связанная с той самой атмосферой, которую, в том числе по просьбе Токио и при согласии Токио, наши две стороны, включая государственные органы, пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов", - сказала Захарова.
Она отметила, что такие действия не облегчат создание подобной атмосферы, а только отравляют ее.
Изображение территории четырех островов Южных Курил как части Японии в пятницу появилось на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На карте маршрута олимпийского огня острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.
Еще раньше в Токио выразили недовольство в связи с визитом на Итуруп премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
В связи с этим Захарова подчеркнула, что поездки официальных лиц на российские Курилы будут продолжены, будут продолжены также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности в регионе.
"В Токио должны отдавать себе полный отчет в том, что последовательная реализация федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов в Сахалинской области в 2016-2025 годах и поездки в этот российский регион официальных лиц, включая высокопоставленных представителей российского правительства, а также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности нашей страны, в том числе с учетом военно-политической ситуации в северо-западной части Тихого океана, будут продолжены", - заявила Захарова на брифинге.
6 августа посол Японии Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, где замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов обратил его внимание на неприемлемость протестов Токио в связи с действиями России на Южных Курилах.
"С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России", - говорится в сообщении МИД РФ.
Кодзуки обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио, заявили на Смоленской площади.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
2 августа остров Итуруп посетил премьер РФ Дмитрий Медведев.
МИД Японии назвал этот визит "крайне прискорбным" и "несовместимым с позицией Японии".
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