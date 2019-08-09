МИД РФ: изображение Южных Курил на сайте ОИ-2020 как части Японии неправомочно

09.08.19 15:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 августа. Interfax-Russia.ru - Москва считает неправомочными действия Токио, который обозначил четыре острова Южных Курил как территорию Японии на сайте летних Олимпийских игр 2020 г., заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что подобные действия неправомочны", - сказала Захарова, комментируя информацию на официальном сайте Игр-2020 в Токио.

"Помимо права, помимо юридической стороны этого дела, есть ещё сторона, связанная с той самой атмосферой, которую, в том числе по просьбе Токио и при согласии Токио, наши две стороны, включая государственные органы, пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов", - сказала Захарова.

Она отметила, что такие действия не облегчат создание подобной атмосферы, а только отравляют ее.

Изображение территории четырех островов Южных Курил как части Японии в пятницу появилось на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На карте маршрута олимпийского огня острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в состав префектуры Хоккайдо.

Еще раньше в Токио выразили недовольство в связи с визитом на Итуруп премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В связи с этим Захарова подчеркнула, что поездки официальных лиц на российские Курилы будут продолжены, будут продолжены также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности в регионе.

"В Токио должны отдавать себе полный отчет в том, что последовательная реализация федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов в Сахалинской области в 2016-2025 годах и поездки в этот российский регион официальных лиц, включая высокопоставленных представителей российского правительства, а также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности нашей страны, в том числе с учетом военно-политической ситуации в северо-западной части Тихого океана, будут продолжены", - заявила Захарова на брифинге.

6 августа посол Японии Тоёхиса Кодзуки был приглашен в МИД России, где замглавы российского внешнеполитического ведомства Игорь Моргулов обратил его внимание на неприемлемость протестов Токио в связи с действиями России на Южных Курилах.

"С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кодзуки обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио, заявили на Смоленской площади.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

2 августа остров Итуруп посетил премьер РФ Дмитрий Медведев.

МИД Японии назвал этот визит "крайне прискорбным" и "несовместимым с позицией Японии".