Развитие транспортной и туристической инфраструктуры обсудили в Крыму

09.08.19 15:42

© РИА Новости. Екатерина Штукина

9 августа. Interfax-Russia.ru - Крым является одним из самым популярных направлений для отдыха у россиян, все, что здесь происходит, внушает оптимизм, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в пятницу журналистам после совещания в правительстве республики.

Как уточнила вице-премьер, участники совещания обсудили развитие транспортной и туристической инфраструктуры Крыма. "Все, что здесь происходит, внушает оптимизм", - добавила она.

Глава республики Сергей Аксенов пояснил, что прорабатываются проекты реконструкции нескольких дорог для улучшения доступности курортов, сложнее всего решить эту проблему для Ялты. "Предложений было много - он монорельсов до канатных дорог. По канатным дорогам на южном берегу, где сложный рельеф, мы проговорили - возможно улучшить доступность", - отметил Аксенов.

Кроме того, приняты решения по обновлению нескольких крупных пляжей и набережных. По словам главы Крыма, в следующем году начнется реконструкция 1,5 км набережной в Гурзуфе. Планируется также привести в порядок пляжные территории Сакского, Черноморского, Ленинского районов и поселка Николаевка - ближайшего к Симферополю курорта.

"Надеемся, что каждый год культура обслуживания будет повышаться, и российские туристы будут выбирать Крым как родной регион вместо Турции, Грузии, Болгарии и так далее. Надеемся, что основной турпоток нашей страны мы заберем", - заключил он.

"В Крыму нет ничего важнее, чем проведение туристического сезона, и это обусловлено реальными цифрами. (...) Как туристическое направление сегодня Крым - это одно из самых популярных у россиян направлений", - отметила Голодец.

Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.

Сначала 2019 года Крым посетили больше 4 млн туристов, прирост к прошлому году составляет 11%. Больше половины гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту.