Центры цифрового образования появятся в четырех городах Удмуртии к 2022 г

09.08.19 16:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 августа. Interfax-Russia.ru - Центры цифрового образования "IT-Куб" откроют в Ижевске, Глазове, Сарапуле и Воткинске в 2020-2021 годах, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии в пятницу.

"Для занятий с детьми с полным погружением в азы интернет-технологий, программирования, робототехники, дополненной, виртуальной и смешанной реальности в Удмуртии создадут Центры цифрового образования "IT-Куб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году такой центр появится в Ижевске, в следующем году - в Глазове, Сарапуле и Воткинске.

В сообщении отмечается, что "IT-Куб" будет работать по шести направлениям: "Программирование на Python", "Программирование на Java", "Мобильная разработка", "Системное администрирование", "Цифровая гигиена и работа с большими данными", "Базовые навыки программирования на C-подобных языках".

"Дети от 5 лет не просто будут изучать информационные технологии, а смогут создавать программные проекты и инженерно-технические разработки, проводить научные исследования. Таким образом, подрастающее поколение получит комплексную предпрофессиональную подготовку по данному направлению, что позволит им, возможно, определиться с будущей профессией, связанной с ИТ-сферой ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидия на приобретение средств обучения центров предоставляется Удмуртии в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ.