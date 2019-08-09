Линия первого "частного трамвая" в Петербурге может быть продлена до Ленобласти

09.08.19 16:37

© РИА Новости. Александр Гальперин

9 августа. Interfax-Russia.ru - ПАО "Группа ЛСР" рассматривает возможность продления трамвайной сети проекта "частного трамвая" "Чижик" от "Ржевки" до Всеволожска (Ленобласть), сообщил журналистам в пятницу генеральный директор компании Андрей Молчанов.

"Мы обсуждаем этот вопрос с Александром Юрьевичем (губернатор Ленобласти Александр Дрозденко - ИФ). Тема сложная, так как участие принимают два субъекта - Петербург и Ленобласть. Инвестором является компания "Лидер". Это непростой проект, но возможность реализации всегда существует. В настоящее время идёт изучение этого проекта - линии от Петербурга до Всеволожска", - сказал Молчанов.

При этом он подтвердил, что находящийся в реализации проект первого в России "частного трамвая" "Чижик" будет полностью запущен 1 сентября 2019 года.

Трамвай "Чижик" начал перевозку пассажиров по маршруту N8 в Красногвардейском районе Петербурга 7 марта 2018 года. Маршрут N8 стал первым в трамвайной сети, создаваемой в рамках концессионного соглашения.

Проект реализовывается в два этапа. Первый этап - от Ладожского вокзала (станция метро "Ладожская") по проспекту Косыгина до проспекта Наставников и Хасанской улицы. В рамках второго этапа трамвайная сеть должна появиться от Хасанской улицы до Ириновского проспекта от улицы Передовиков до Рябовского шоссе, по Рябовскому шоссе от Ириновского проспекта до контрольного пункта "Ржевка", и по улице Потапова от Ириновского проспекта до трамвайного парка N11.

Контрольный пункт "Ржевка" находится на территории микрорайона "Ржевка" граничащего с Всеволожским районом.

Как сообщалось ранее, реализацией проекта занимается ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК), созданное в январе 2013 года. Владельцами ТКК являются ИК "Лидер" (60%), "Группа ЛСР" (20%), "Главная дорога" (10%) и ООО "Новое качество дорог" (10%).

В мае 2016 года администрация города заключила соглашение с ТКК о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе протяженностью 14 км. Стоимость работ, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию в течение 30 лет, составит 33,7 млрд рублей. Предусмотрено также строительство трамвайного депо площадью около 7 тыс. кв. м. В трамвае действует стандартный городской тариф.