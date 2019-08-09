Власти Алтайского края видят решение проблемы с ценами на агропродукцию в выходе на мировой рынок

09.08.19 16:40

© РИА Новости. Алексей Дружинин

9 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о необходимости вывода местной агропродукции на мировой рынок, что позволит поддерживать цены на нее.

"Требуется заниматься внешним рынком, выходить на новые рынки. Это нам открывает новые возможности и добавляет цену на продукцию. Без этого с транспортной составляющей и с учетом нашей географии (отдаленность от портов, из которых товар уходит на мировой рынок - ИФ) никак не справиться. И мы этим вопросом уже занимаемся", - сказал глава края на собрании Союза фермеров региона, состоявшемся в хозяйстве Владимира Устинова в пятницу.

Проблема с ценами на зерно ежегодно поднимается алтайскими сельхозпроизводителями. Так, закупочные цены на пшеницу в крае вновь снизились в преддверии уборочной кампании.

"Главная проблема - мы не знаем, куда реализовать нашу продукцию. Вырастить мы ее вырастим, а с реализацией и логистикой сложности. (. . .) Переработчики сейчас предлагают низкую цену - 8 тыс. рублей за тонну пшеницы III класса", - сказал глава фермерского хозяйства Анатолий Иванов журналистам, уточнив, что оптимальной была бы цена в 12 тыс. рублей.

Кроме того, в Косихинском районе, где работает фермер, и в близлежащих районах нет "нормально работающих элеваторов".

"В Барнауле элеватор закрыт, Новоалтайский, Овчинниковский - это маломощные элеваторы. Кроме того, считаю, что избытки зерна необходимо вывозить за пределы края. Но опять же, прежде чем вывозить, нужен лицензионный элеватор для подработки пшеницы", - отметил Иванов.

По его словам, аграрии научились работать на земле и готовы увеличивать урожайность, но никогда не знают, будет ли спрос на ту или иную культуру, иначе "мы вкладываем деньги в ненужный продукт".

По словам главы края Томенко, на сегодняшний день фермерские хозяйства и предприниматели, работающие в АПК, снижают объемы производства, но на их долю по-прежнему приходится порядка 2 млн га пашни из почти 6 млн га в регионе.

В крае работает порядка 4,5 тыс. фермеров.