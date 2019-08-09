Водителя экскурсионного автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, арестовали на два месяца

09.08.19 16:49

© РИА Новости. Андрей Старостин

9 августа. Interfax-Russia.ru - Приморский районный суд Новороссийска в пятницу заключил под стражу водителя экскурсионного автобуса, подозреваемого в совершении дорожной аварии, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в аппарате суда.

"Судья в пятницу удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 41-летнего подозреваемого", - сказал сотрудник суда.

Он уточнил, что срок содержания под стражей установлен до октября 2019 года.

По данным следствия, вечером 7 августа подозреваемый осуществлял перевозку пассажиров из Новороссийска в Анапу на экскурсионном автобусе, принадлежащем лечебно-профилактическому санаторию "Эллада".

В районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска водитель превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, имевшему преимущество.

После столкновения автобус и автомобиль перевернулись и сорвались в многометровый обрыв. В результате происшествия от полученных травм трое пассажиров автомобиля, в том числе двое детей, скончались на месте. Кроме этого, в аварии пострадали 44 человека, включая 12 детей.