В крупнейшем студгородке Саратова до октября построят современный спорткомплекс - Володин

09.08.19 17:23

Фото предоставлены пресс-службой губернатора Саратовской области

9 августа. Interfax-Russia.ru - Современный открытый спортивный комплекс будет построен до конца сентября в крупнейшем студгородке Саратова, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам в ходе рабочей поездки в регион.

Многофункциональный открытый спорткомплекс оборудуют в возведенном в середине прошлого века студгородке на улице Шехурдина, где проживают 2 тыс. студентов из четырех вузов города: СГУ, ССЭИ, СГЮА и СГАУ.

Спорткомплекс будет включать универсальную спортплощадку, столы для игры в настольный теннис, площадку для воркаута.

"В студгородке будет круглогодичная спортивная конструкция, зимой футбольное поле будут заливать под ледовый каток. Строить мы будем за счет спонсорских средств, либо за счет привлеченных. У нас самый большой студгородок в городе, надо, чтобы все его свободные площадки использовались, чтобы были созданы все условия для студентов",- сказал Володин.

Он отметил, что раньше спортплощадка студгородка была фактически бесхозной.

"Надо, чтобы здесь появился хозяин. Больше всего студентов, более 1 тыс. человек, три корпуса общежитий, у университета, поэтому спорткомплекс будет закреплен за СГУ", - отметил Володин.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в СГУ, ранее, в частности, классический университет уже возводил спортивные объекты для студентов.

Так в рамках федерального проекта "500 бассейнов" при поддержке областного правительства в кампусе СГУ в сентябре 2017 года появился физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а годом позже - многофункциональная спортивная площадка, созданная по инициативе попечительского совета СГУ.