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09.08.19 17:28

Мониторинг состояния окружающей среды непрерывно ведется в Архангельской области

© РИА Новости. Мария Плотникова
9 августа. Interfax-Russia.ru - Мониторинг состояния атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы на территории Архангельской области после взрыва на полигоне продолжается в постоянном режиме, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено", - говорится в сообщении.

"Комплекс контрольных и аналитических мероприятий проведен в полном объеме. Оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян нет", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова.

В релизе отмечается, что для объективной оценки влияния и последствий инцидента на жизнь и здоровье населения области был привлечен эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева Роспотребнадзора.

Минобороны РФ сообщило накануне, что два человека погибли, шестеро получили ранение в результате взрыва реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области. "Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - сообщили в военном ведомстве.

Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

Газета "Ведомости", ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщила накануне, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, закрывается для свободного плавания на месяц, сообщил "Интерфаксу" накануне заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на военного моряка, сообщила в пятницу, что закрытие акватории может быть связано с разрушением в ходе ЧП ракеты, в результате чего топливо - несимметричный диметилгидразин (гептил) - соединилось с окислителем, и произошел взрыв.

"Случаи падения ракет в море фиксировались и ранее, и каждый раз налагались ограничения на судоходство в районе аварии на достаточное продолжительное время. А через три-четыре недели гептил растворяется в воде до безопасной концентрации, и необходимость в ограничениях отпадает сама собой", - сообщила газета "Коммерсант".

Пресс-служба администрации Северодвинска в четверг сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов".

В четверг вечером губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил "Интерфаксу", что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне.

В пятницу в Ненокском территориальном отделе администрации Северодвинска "Интерфаксу" сообщили, что уровень радиации в районе взрыва на полигоне в Архангельской области в норме.

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