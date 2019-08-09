Жителей красноярской Каменки, пострадавшей от взрывов на арсенале, снова эвакуируют

09.08.19 17:35

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

9 августа. Interfax-Russia.ru - Жителей деревни Каменка Ачинского района Красноярского края, пострадавшей от взрывов на складе боеприпасов, организованно вывозят из населенного пункта автобусами, сообщает пресс-служба администрации города Ачинска.

"В связи с ухудшением гидрометеоусловий организован вывоз жителей деревни Каменка в пункты временного размещения в поселок Малиновка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению главы Ачинска Илая Ахметова в Каменку отправлено 5 автобусов.

По прогнозам синоптиков, в Ачинской группе районов края ожидаются дожди, грозы, град, ночью в отдельных районах сильные и очень сильные дожди.

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района на западе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.