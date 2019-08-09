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09.08.19 17:52

Пять человек пострадало в результате новых взрывов в Каменке

© РИА Новости.
9 августа. Interfax-Russia.ru - Пять человек доставили в Ачинскую районную больницу Красноярского края после новой серии взрывов в деревне Каменка Красноярского края, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в медучреждении.

"Поступило пять человек после новых взрывов. Госпитализировано четверо, один - на амбулаторном лечении", - сказал представитель ЦРБ.

По его данным, госпитализированные получили травмы средней степени тяжести, они находятся в стабильном состоянии.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, среди пострадавших есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Население поселка Каменка решено эвакуировать на безопасное расстояние.

Ранее источник сообщил, что на военном арсенале под Красноярском вновь взрываются снаряды. "Два взрыва прогремели на военном арсенале под Ачинском из-за попадания молнии", - сказал источник.

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района на западе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.

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