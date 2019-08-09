Жители красноярской Каменки сообщают о новых взрывах снарядов, повреждениях и пострадавших

09.08.19 18:04

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9 августа. Interfax-Russia.ru - Свидетели новых взрывов боевых снарядов под красноярской деревней Каменкой сообщают о повреждениях транспорта и пострадавших.

Видео взрывов в Ачинском районе Красноярского края, поврежденных автомобилей появилось в соцсетях в пятницу вечером.

"Сегодня возвращались из Каменки на двух машинах, разорвался снаряд прямо перед машиной, у одной машины пробило колесо, в другую машину влетели осколки снаряда", - сообщает автор одного из видео.

На другом видео видно высоких столб дыма и огня в районе склада боеприпасов под Каменкой, на котором в начале недели также произошел пожар и взрывы.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером из-за разряда молнии на складе боеприпасов начался пожар и взрывы, власти объявили о начале повторной эвакуации жителей Каменки в связи с погодными условиями.

По последним данным, в результате новых взрывов пострадали пять человек.

По прогнозам синоптиков, в Ачинской группе районов края ожидаются дожди, грозы, град, ночью в отдельных районах сильные и очень сильные дожди.

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района на западе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек, четверо остаются в больнице.