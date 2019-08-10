В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 16 человек

10.08.19 11:08

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 августа. Interfax-Russia.ru - Рейсовый пассажирский автобус попал в ДТП в Курганской области. В региональном департаменте здравоохранения агентству "Интерфакс-Урал" сообщили о 16 пострадавших в результате аварии.

"Уже 16 человек пострадало, среди них - один ребенок. Трое - с тяжелыми травмами, будут перевозить в больницу города Курган, остальных оставят в Куртамышской районной больнице. На месте работают все спецслужбы ", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя департамента здравоохранения, ребенка планируется в ближайшее время доставить в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

Ранее источник сообщал о 14 пострадавших.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, утром в субботу на 79 км автодороги Курган - Куртамыш (Куртамышский район), произошло ДТП с рейсовым автобусом марки КIA. Всего в автобусе находилось 47 человек.

На месте ДТП было установлено, что в автобусе произошел отказ рулевого управления, в результате чего водитель допустил съезд в кювет.