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10.08.19 11:08
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 16 человек
"Уже 16 человек пострадало, среди них - один ребенок. Трое - с тяжелыми травмами, будут перевозить в больницу города Курган, остальных оставят в Куртамышской районной больнице. На месте работают все спецслужбы ", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя департамента здравоохранения, ребенка планируется в ближайшее время доставить в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.
Ранее источник сообщал о 14 пострадавших.
Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, утром в субботу на 79 км автодороги Курган - Куртамыш (Куртамышский район), произошло ДТП с рейсовым автобусом марки КIA. Всего в автобусе находилось 47 человек.
На месте ДТП было установлено, что в автобусе произошел отказ рулевого управления, в результате чего водитель допустил съезд в кювет.
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