Двенадцатый пострадавший при новых взрывах под Ачинском обратился к врачам

10.08.19 11:14

© РИА Новости. Ольга Халманова

10 августа. Interfax-Russia.ru - За медпомощью после повторных взрывов на арсенале в Ачинском районе Красноярского края обратились уже 12 жителей деревни Каменка, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого правительства в субботу.

"По данным краевого Минздрава на 12:00 (08:00 мск) 10 августа, за медицинской помощью обратились 12 человек из деревни Каменки, все взрослые. Четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Восьмерым пострадавшим оказана медицинская помощь в приемном покое Ачинской межрайонной больницы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших в связи с ЧС на складе боеприпасов.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. Возникший после взрывов пожар уже ликвидирован.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек.