Акции оппозиции во Владивостоке и Хабаровске прошли спокойно

10.08.19 12:38

© РИА Новости. Александр Гальперин

10 августа. Interfax-Russia.ru - Акции оппозиции в Хабаровске и Владивостоке в субботу прошли без происшествий.

В Хабаровске сторонники оппозиционера Алексея Навального провели санкционированный митинг на Комсомольской площади города, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Оппозиционеры провели митинг в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили на выборы разного уровня, которые состоятся по всей стране 8 сентября.

Представитель администрации города сообщил агентству "Интерфакс -Дальний Восток", что на митинг пришли около 300 человек, акция прошла без нарушений.

По данным организаторов, в митинге участвовали 500 человек.

Во Владивостоке представители оппозиции с плакатами в поддержку честных выборов провели одиночные пикеты на центральной площади города.

"Мы выступали в одиночном сменяемом пикете. Полиции и сотрудников центра "Э" было много. Снимали нас на камеру, задержаний не было. Конечно, может пройти время, прежде чем они что-то предъявят, но пока все хорошо", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель владивостокского штаба Навального.

Ранее сообщалось, что сторонники независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму подали несколько заявок в мэрию Москвы на проведение акций 10 и 11 августа в их поддержку. С заявками на проведение подобных акций к властям обратились и координаторы штабов Алексея Навального в ряде регионов России, в том числе в Краснодаре, Тюмени, Екатеринбурге и других городах.