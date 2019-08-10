При взрыве на полигоне в Неноксе 5 сотрудников Росатома погибли и 3 пострадали

10.08.19 12:54

© РИА Новости. Ольга Халманова

10 августа. Interfax-Russia.ru - Пять сотрудников Росатома погибли на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, сообщили в департамете коммуникаций Росатома.

"Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести", - говорится в сообщении Росатома.

"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - сообщили в Росатоме.

"В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Росатома.

В корпорации заявили, что окажут помощь семьям погибших.

Губернатор Архангельской области проинформирован об обстоятельствах трагедии на полигоне в Неноксе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона в субботу.

"Губернатор в курсе сообщения от "Росатома", - сказал собеседник.

Он не уточнил, какие действия власти предпринимают в связи с поступившей информацией.

При этом в пресс-службе поморского губернатора заверили, что уровень радиации на территории Архангельской области и вблизи Неноксы остается в норме.

"Радиационный фон с момента происшествия в пределах нормы. Данных о скачках больше не было", - сказали в пресс-службе.

О том же заявили и в Единой государственной автоматизированной системе мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО).

По данным последних наблюдений, мощность дозы гамма-излучения в Северодвинске составляет 10 мкР/ч, верхний предел допустимой мощности дозы - 50 мкР/ч. Ни на одном посту мощность излучения не превышает нормальных значений, все посты маркированы зеленым цветом (опасность отсутствует), сообщается на портале ЕГАСМРО.

Межу тем Гринпис России обратился в Роспотребнадзор и Росгидромет с просьбой установить причину кратковременного повышения радиационного фона, о чем предупредили учреждения Северодвинская сразу после взрыва в районе Неноксы.

"Мы направили запросы в Роспотребнадзор, в Росгидромет, также находимся на связи с Норвежским директоратом по радиационной защите. Пока картина так и остаётся неясная, что там произошло", - заявил "Интерфаксу" руководитель проектов энергетического отдела Гринпис России Рашид Алимов.

Он уточнил, что необходимо установить причину повышения радиационного фона, узнать, до каких значений поднимался радиационный фон в месте выброса, и какие радионуклиды были выброшены в воздух, есть ли угроза для здоровья людей, проведена ли оценка внутреннего и внешнего облучения жителей, в том числе в селе Ненокса.

Минобороны РФ сообщило 8 августа, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыва реактивной двигательной установки. Военные тогда сообщили, что два человека погибли, шесть получили ранения - среди них представители Минобороны и предприятия-разработчика. "Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - сообщили в военном ведомстве.

Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.

Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, закрывается для свободного плавания на месяц, сообщил "Интерфаксу" 8 августа заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.

Пресс-служба администрации Северодвинска в четверг сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов".

В четверг вечером губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил "Интерфаксу", что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне. "Замеры параметров окружающей среды подтверждают фоновый режим. Никаких отклонений нет. Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля", - сказал он.

В пятницу власти заявляли, что радиационный фон в Архангельской области в норме.