МВД: 20 тыс. человек собрались на митинг на проспекте Сахарова в Москве

10.08.19 16:01

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 августа. Interfax-Russia.ru - Полиция насчитала около 20 тыс. участников согласованной акции оппозиции на проспекте Сахарова в субботу в Москве.

"На проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идёт отток участников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее столичный главк МВД призвал участников согласованной акции оппозиции на проспекте Сахарова действовать в рамках законодательства.

"К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу.

В управлении обратились ко всем участникам мероприятия с просьбой "соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка".

Кроме того, в ведомстве сообщили об ограничении движения автотранспорта на Каланчевской улице. "По Каланчевской улице временно ограничено движение автотранспорта. Просим выбирать маршруты объезда", - сказали в пресс-службе.

5 августа стало известно о согласовании со столичной мэрией митинга "Вернем себе право на выборы - 3" 10 августа на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, которые пролйдут в единый день голосования 8 сентября. По данным мэрии, митинг пройдет с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны на проспекте у дома № 9 с согласованным количеством участников до 100 тыс. человек.

Вместе с тем, некоторые сторонники незарегистрированных кандидатов заявляют о возможном продолжении акции на улицах города.

В связи с этим столичная полиция 9 августа предупредила о последствиях таких действий.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов, в частности 27 июля и 3 августа. По данным ГУВД МВД по Москве на них были задержаны 1674 человека.