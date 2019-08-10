|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.08.19 16:01
МВД: 20 тыс. человек собрались на митинг на проспекте Сахарова в Москве
"На проспекте Академика Сахарова на пике публичного мероприятия участвуют около 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идёт отток участников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
Ранее столичный главк МВД призвал участников согласованной акции оппозиции на проспекте Сахарова действовать в рамках законодательства.
"К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу.
В управлении обратились ко всем участникам мероприятия с просьбой "соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка".
Кроме того, в ведомстве сообщили об ограничении движения автотранспорта на Каланчевской улице. "По Каланчевской улице временно ограничено движение автотранспорта. Просим выбирать маршруты объезда", - сказали в пресс-службе.
5 августа стало известно о согласовании со столичной мэрией митинга "Вернем себе право на выборы - 3" 10 августа на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, которые пролйдут в единый день голосования 8 сентября. По данным мэрии, митинг пройдет с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны на проспекте у дома № 9 с согласованным количеством участников до 100 тыс. человек.
Вместе с тем, некоторые сторонники незарегистрированных кандидатов заявляют о возможном продолжении акции на улицах города.
В связи с этим столичная полиция 9 августа предупредила о последствиях таких действий.
По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.
После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов, в частности 27 июля и 3 августа. По данным ГУВД МВД по Москве на них были задержаны 1674 человека.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket