Кокорин и Мамаев помогли колонии обыграть белгородский ФК "Салют" со счетом 4:2

10.08.19 14:47

© РИА Новости. Илья Питалев

10 августа. Interfax-Russia.ru - Осужденный футболист Павел Мамаев забил три мяча в матче между командой белгородской колонии и профессиональным региональным клубом "Салют" в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

"Матч завершился со счетом 4:2 в пользу осужденных. Александру Кокорину удача не улыбнулась. Игра проходила при полных трибунах, в роли зрителей выступали осужденные колонии и многочисленные журналисты. Инцидентов во время матча не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, идея состязания с профессиональным белгородским футбольным клубом была подана осужденными футболистами и была поддержана руководством колонии N4 Белгородской области, где отбывают наказание Мамаев и Кокорин.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признали вину частично.

В настоящее время футболисты подали в Алексеевский районный суд Белгородской области ходатайства об условно-досрочном освобождении. Дата рассмотрения пока не назначена.