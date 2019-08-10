Пикеты оппозиции прошли на Урале без провокаций и задержаний

10.08.19 15:21

© РИА Новости. Игорь Руссак

10 августа. Interfax-Russia.ru - Согласованные пикеты оппозиции прошли в субботу в Екатеринбурге, Тюмени и Кургане.

В Екатеринбурге мероприятие прошло в сквере Большакова. Изначально организаторы планировали провести пикет на Октябрьской площади, однако городские власти предложили изменить площадку.

Координатор отделения екатеринбургского штаба оппозиционера Алексея Навального Юрий Кузьминых заявил, что "люди спокойно себя вели, кричали лозунги, были с плакатами". "Никаких ограничений (со стороны полиции - ИФ), что вот это нельзя кричать, или чтобы плакаты забирали - такого не было. Полиция охраняла площадку, поставили загородки, но не сильно мешали, никаких давок и задержаний не было", - сказал Кузьминых. Он добавил, что акция длилась более двух часов.

В Тюмени оппозиционеры собрались на площади Борцов Революции.

Председатель городского комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Роман Малыгин сообщил агентству, что пикет прошел без нарушений. "Количество участников - около 50 человек. Полиция никого не задерживала, все прошло спокойно, мирно", - отметил он. По данным Малыгина, акция закончилась на 15 минут раньше времени, указанного в заявке.

Со своей стороны координатор штаба Навального в Тюмени Иван Востоков сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что "пикет прошел, как и планировалось, в заявленном месте, в заявленные сроки". "Никаких эксцессов не случилось", - сказал Востоков. По его словам, организаторы подали заявку на участие в акции 50 человек, но, по примерной оценке, их число составило около 150 человек. Сам пикет длился в течение часа.

В Кургане пикет состоялся в центральном парке культуры и отдыха и длился около часа.

Представитель курганского штаба сторонников Навального Михаил Кузовков сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что пикет прошел спокойно, без провокаций и задержаний. "Были флаги, люди приходили с плакатами, все прошло спокойно. Был организован небольшой флешмоб - участники акции выкрикивали текстовки с плакатов", - сказал Кузовков.