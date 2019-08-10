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10.08.19 16:44
"Росатом": взрыв на полигоне в Неноксе произошел во время испытания ракеты
"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - говорится в сообщении департамента.
В "Росатоме" заявили, что трагедия стала следствием стечения факторов.
"Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий", - заявили в "Росатоме".
После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, была надежда найти их живыми.
"Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сказали в "Росатоме".
Как сообщалось, погибли пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили трое сотрудников "Росатома" и трое представителей Минобороны.
"Каждый из нас понес тяжелую утрату, это личная боль. Прощание с нашими коллегами состоится в понедельник 12 августа", - заявили в "Росатоме".
Все пострадавшие направлены в Москву. В госкорпорации сообщили, что окажут помощь семьям погибших сотрудников.
"Речь идет не только об одноразовой помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательность к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас", - говорится в сообщении "Росатома".
Минобороны РФ сообщило 8 августа, что на полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной двигательной установки. "Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме", - подчеркнули в военном ведомстве.
"Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке", - сообщили в субботу в "Росатоме".
Источники сообщали "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Ненокса - село в 40 км от Северодвинска.
Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого в четверг произошел взрыв на военном полигоне, закрывается для свободного плавания на месяц, сообщил "Интерфаксу" 8 августа заместитель капитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб.
Пресс-служба администрации Северодвинска в четверг сообщала, что с 11:50 до 12:20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Установленная норма аварийного реагирования - от 0,6 микрозивертов".
В четверг вечером губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил "Интерфаксу", что в регионе не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне. "Замеры параметров окружающей среды подтверждают фоновый режим. Никаких отклонений нет. Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля", - сказал он.
В пятницу и в субботу власти заявляли, что радиационный фон в Архангельской области в норме.
Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.
Изотопные источники энергии используются в космических аппаратах, маяках, медицинской сфере. Также в перспективе прорабатывается использование данных источников энергии в беспилотных разведывательных аппаратах, гидроакустических станциях, робототехнических комплексах, лазерных установках и других сферах.
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