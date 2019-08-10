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10.08.19 17:26
Акции оппозиции в Поволжье прошли без происшествий
Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" один из организаторов согласованного с властями пикета в поддержку избирательных прав в Нижнем Новгороде представитель "Яблока" Алексей Садомовский, акция завершилась без происшествий.
"Никаких задержаний нет. Лично начальник областного главка МВД Арсентьев приезжал, сотрудники полиции вели себя незаметно, как и должны себя вести", - сказал Садомовский.
Агентству не удалось получить данные о численности митинга от правоохранительных органов. "Мы обеспечиваем общественный порядок", - заявили агентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, предложив дождаться "официального комментария".
В Ижевске (Удмуртия) согласованный властями пикет прошел в центре города у монумента Дружбы народов.
Как сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" организатор мероприятия Екатерина Лабинская, пикет завершился без происшествий. "Мы насчитали порядка 200-250 человек. Все абсолютно мирно настроены, с тем чтобы добиваться своих прав, законных, конституционных", - добавила она.
В пресс-службе главы и правительства Удмуртии агентству сообщили со ссылкой на МВД региона, что в мероприятии приняли участие 140 человек.
Пикет в Казани продолжался два часа и завершился без происшествий, сообщила агентству координатор местного избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Эльвира Дмитриева.
В Уфе несогласованный с властями одиночный пикет прошел на площади перед городской мэрией. Участники акции поочередно разворачивали плакаты. Пикет начался в 11:00 мск, закончился в 15:30, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" организатор мероприятия Лилия Чанышева. "Провокаций и задержаний не было", - добавила она.
Одиночный пикет прошел также в Самаре на площади Героев 21-й армии. "Пикет начался в 14:00 (13:00 МСК) и продлился около 2,5 часов. Сначала мы давали время по 2 минуты стоять с плакатом каждому участнику пикета, потом сократили до 1,5 минут. Все прошло спокойно, полиция обеспечивала порядок", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" координатор штаба Навального в Самаре Егор Алашеев.
Так же без происшествий состоялся согласованный с властями пикет в сквере им. Чапаева Чебоксарах (Чувашия). "Все хорошо, полиция вела себя корректно, никаких провокаций не было", - сказал агентству координатор местного штаба Навального Семен Кочкин.
В Перми одиночные пикеты прошли в центре города у памятника Пермскому медведю, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".
С 14:00 до 17:00 мск пикетирующие сменяли друг друга каждые две минуты. Сотрудники полиции подходили к каждому пикетирующему, вежливо просили представиться и записывали ФИО и дату рождения активиста. Инцидентов во время мероприятия не было.
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