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10.08.19 19:05
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на "Урале"
К мотоциклу главы государства был прикреплен российский флаг.
В компании лидера "Ночных волков" Александра "Хирурга" Залдостанова он подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля.
"Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию (проведения байк-шоу в Крыму - ИФ), начатую 10 лет назад, - сказал президент. - Поздравляю вас с 10-летием и желаю вам самого доброго".
Он отметил, что байкеры выбрали хорошее место. "Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине", - сказал президент.
"У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека, связанная с нашей замечательной героической историей", - подчеркнул он.
Путин добавил, что ему очень приятно, что "такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России".
В свою очередь Залдостанов заметил, что, по историческим меркам, 10 лет - это маленький срок. От имени "Ночных волков" он поблагодарил Путина за оказываемую поддержку. "Я вам очень благодарен и имейте ввиду, что все мы - это ваше воинство", - заявил он.
Байкеры подарили президенту фильм "Русский реактор", который они сняли во время одного из предыдущих байк-шоу здесь же в Крыму. По словам Хирурга, свое видео они посвятили главе российского государства. Лидер "Ночных волков" напомнил президенту его слова о том, что байкеры обосновались "в чистом поле". "Сейчас смотрите - чистое поле превращается в такой Диснейленд, - сказал Залдостанов. - У меня есть друг - словак, Питер Марчек. Он, когда сюда приехал в первый раз, говорит: "Хирург, ты здесь построил Диснейленд против русофобии". Так европейцы обозвали наше место, которое полюбилось севастопольцам, полюбилось всей России".
Вручая диск с фильмом, Залдостанов также подарил Путину байкерский головной убор - вязанную шапочку. Путин поблагодарил байкеров за прием и подарки. На прощание он пожал руки собравшимся у сцены мотоциклистам и обменялся дружеским объятием с их лидером.
Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году.
В этом году основу шоу "Тень Вавилона" по традиции составит масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие. Кульминацией станет концерт с участием пианиста, народного артиста России Юрия Розума, Григория Лепса, Севастопольского государственного симфонического оркестра, балетной группы Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, а также известных рок-исполнителей групп "Пилот" и "Кипелов".
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