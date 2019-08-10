Задержаны около 140 участников несогласованной акции в центре Москвы

10.08.19 19:57

© РИА Новости. Александр Вильф

10 августа. Interfax-Russia.ru - Столичная полиция сообщает о задержанных на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Сообщается, что полицией были задержали наиболее активные участники несанкционированной акции на улице Маросейке в центре Москвы в субботу вечером.

Как передал корреспондент "Интерфакса", к 18:00 ОМОН полностью перекрыл движение по улице Маросейке. Движение транспорта по ней не осуществляется. Представители правоохранительных органов просят людей разойтись, напоминая о несогласованном характере акции.

Два автобуса полиции, в которые отводили задержанных, уже покинули Маросейку.

Несмотря на предупреждения полиции, некоторое количество людей остается и в сквере Героям Плевны на Китай-городе, там также продолжаются задержания.

Ранее сотрудники полиции применили силу при задержании участников несанкционированной акции оппозиции в районе Китай-города в центре Москвы в ответ на оказанное сопротивление при задержании.

Как передает корреспондент "Интерфакса", полицейские предупреждали участников акции о том, что она не санкционирована, те же не спешили расходиться.

Полицейские начали задерживать участников акции после попытки перекрытия ими Лубянского проезда. При этом часть оппозиционеров попыталась оказать сопротивление полиции, полицейским пришлось применить дубинки при задержании.

Полиция стала вытеснять участников несанкционированной акции с Лубянского проезда в сторону Маросейки, задерживая наиболее активных.

Правоохранительные органы и власти столицы неоднократно предупреждали о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы. В частности, ГУ МВД по Москве официально предупредило, что "за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".