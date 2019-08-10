Путин посмотрел спектакль "Грифон", поставленный в "Херсонесе Таврическом"

10.08.19 22:33

© РИА Новости. Алексей Дружинин

10 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея- заповедника "Херсонес Таврический".

Вместе с главой государства почетными гостями показа в субботу стали вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон и директор государственного историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.

Кроме того, вместе с президентом спектакль посмотрели активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители общественности Севастополя.

Спектакль "Грифон" - это масштабный театральный перформанс, соединивший в себе впечатляющие современные спецэффекты и высокотехнологичную сценографию с архитектурой античного Херсонеса. Его премьерный показ прошел 27 июля на новой сцене музея- заповедника.

Подготовка к спектаклю шла более года, а благоустройство площадки началось еще в 2017 году. Под открытым небом в руинах стен древнего полиса на трех сценических площадках, оборудованных мультимедийными экранами и прожекторами, авторы постановки, используя приемы площадного театра, рассказали историю о двух подростках и хранителе музея, которые путешествуют по переломным моментам истории города, благодаря магическому существу - грифону - льву с головой орла, бывшему символом древнего Херсонеса.

Спектакль на обновленной сцене смогут посмотреть все желающие с 10 августа по 28 сентября.

Бм