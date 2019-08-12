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12.08.19 06:12

Более половины молочной продукции, исследованной томским Россельхознадзором, оказалось фальсифицированной

© РИА Новости. Антон Вергун
12 августа. Interfax-Russia.ru - Управлением Россельхознадзора по Томской области в ходе исследования молочной продукции, реализуемой на территории региона, выявил факты ее фальсификации, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"Отобрано 67 проб молочной продукции, из них 23 пробы были исследованы на установление фальсификации. В 12 образцах установлена фальсификация молочной продукции растительными жирами, что составило 52% от числа исследованных проб", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в 22 образцах выявили несоответствие требованиям техрегламента таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", из них в 10 пробах молочной продукции выявили бактериальную загрязненность, несоответствие по содержанию жира и белка.

Отмечается, что фальсифицированную молочную продукцию изготовили на территории Челябинской, Калужской, Новосибирской областей, Алтайского края, Московской области.

При этом, фальсифицированной молочной продукции, производимой на территории Томской области, по результатам проведенных исследований не выявлено.

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