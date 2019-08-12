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Площадь лесных пожаров в Иркутской области за выходные увеличилась почти на 100 тыс. га

© РИА Новости. Константин Чалабов
12 августа. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 2 тыс. 445,3 га, продолжает действовать 140 очагов на 769 тыс. 868 га, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе министерства лесного комплекса региона.

Как ранее сообщалось, утром в субботу в регионе действовал 141 очаг на 670,5 тыс. га - таким образом, за выходные площадь горения увеличилась на 99,3 тыс. га.

По данным Минлеса, в воскресенье 12 пожаров площадью 2 тыс. 445 га было потушено на землях лесного фонда, и один на 0,3 га в Байкало-Ленском заповеднике.

На утро понедельника в локализованном состоянии перешло 19 пожаров площадью 16 тыс. 965 га на землях лесного фонда: семь в Усть-Кутском районе, шесть - в Киренском, два - в Жигаловском, по одному - в Бодайбинском, Качугском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском.

Продолжается тушение 57 пожаров на площади 107 тыс. 323 га, действующих на землях лесного фонда: 17 - в Мамско-Чуйском районе, девять - в Бодайбинском, по семь - в Катангском и Киренском, шесть - в Нижнеилимском, пять - в Жигаловском, четыре - в Казачинско-Ленском, два - в Усть- Кутском.

Кроме того, три пожара действует в Байкало-Ленском заповеднике в Качугском районе, два - в Витимском заповеднике в Бодайбинском районе. Их общая площадь 3 тыс. 252 га.

"В зоне космического мониторинга под наблюдением находится 59 пожаров общей площадью 642 тыс. 328 га, действующих в отдаленных труднодоступных территориях на севере и северо-востоке Иркутской области", - уточнил сотрудник пресс-службы Минлеса.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщает, что в зоне задымления от лесных пожаров находятся 74 населенных пункта Иркутской области: 12 - в Бодайбинском районе, 12 - в Катангском, 27 - в Киренском, 12 - в Усть-Кутском, 4 в Усть-Илимском, 4 - в Мамско-Чуйском, 3 - в Казачинско-Ленском.

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