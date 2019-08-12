Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на 3 км

12.08.19 06:33

© РИА Новости. Евгений Нескромный

12 августа. Interfax-Russia.ru - Пепловый выброс произошёл в понедельник на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область).

"Судя по визуальным данным, на вулкане произошел пепловый выброс на высоту до 3 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился на 5 км к юго-востоку от вулкана. Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.