Японская делегация побывала на могилах предков на Курилах

12.08.19 06:45

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аврора" доставила на Курильские острова группу из 67 японцев для того, чтобы те побывали на могилах своих предков, сообщает в понедельник пресс-служба авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", 10 августа 2019 года выполнила международный чартерный рейс на ВС Q400 по маршруту Накашибецу (остров Хоккайдо, Япония) - Южно-Курильск - Курильск - Южно-Курильск - Накашибецу", - говорится в сообщении.

Рейс был организован согласно договоренностям между президентом России и премьер-министром Японии для посещения японцами могил предков, находящихся на российских островах Курильской гряды. Во время путешествия японские граждане посетили памятные для них места как на острове Кунашир, так и на острове Итуруп.

"Первый рейс в рамках безвизового посещения памятных мест на Курильских островах гражданами Японии по данному маршруту был выполнен в сентябре 2017 года, второй рейс в июле 2018 года. Особенностью данных рейсов, как и в прошлом и в позапрошлом годах, является то, что рейс был выполнен в аэропорт Менделеево (Кунашир), где был организован временный пункт пропуска через государственную границу", - отмечает пресс-служба.