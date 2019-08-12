После ливней в Приморье подтоплены около 10 многоквартирных домов

12.08.19 06:49

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

12 августа. Interfax-Russia.ru - Ливни, вызванные косвенным влияниям тайфуна "Лекима", привели к подтоплению жилых домов и огородов в двух селах Приморья.

"В селе Губерово и селе Новостройка Пожарского района из-за прошедших осадков частично подтопило 300 огородов. Также подтоплен один частный дом, расположенный в селе Губерово (вода выше пола на 10 см) и подвалы десяти многоквартирных жилых домов в селе Новосторойка", - сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС.

В двух многоквартирных домах, чтобы не допустить замыкания электропроводки, отключили электричество. В школе села Губерово подготовлен пункт временного размещения на 50 мест. В селах проводятся работы по откачке воды.

В сообщении отмечается, что после ливней максимальный рост уровней воды зафиксирован на реках: Крыловка в Кировском районе, Комиссаровка в Ханкайском районе, Мельгуновка в Хорольском районе, Малиновка в Дальнереченском районе, Тихая в Анучинском районе, Сунгач в Лесозаводском городском округе, Дальняя в Красноармейском районе. Уровень воды продолжает расти, но не достигает неблагоприятных отметок.