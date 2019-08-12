Уровень реки Амур у Хабаровска достиг отметки в 550 см

12.08.19 06:56

© РИА Новости. Денис Абрамов

12 августа. Interfax-Russia.ru - Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти, за сутки вода прибыла на 13 см, в зоне паводка оказались практически все строения на дачных островах у города, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Уровень Амура в настоящий момент составляет 550 см. На 100 см превышена неблагоприятная отметка. На островах у Хабаровска в зоне подтопления оказались все дачные участки", - сказал в понедельник представитель пресс-службы.

По ее словам, также в городе остаются подтопленными несколько дворов по улицам Вилюйская и Богачева.

В свою очередь у Комсомольска-на-Амуре - уровень реки составил 379 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 450 см, опасном явлении - 650 см.

При неблагоприятном сценарии к 18-20 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 450-500 см. По предварительным данным, при таких уровнях прохождении паводка угрозы подтопления жилых домов нет.