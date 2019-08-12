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12.08.19 07:05
В Хабаровском крае усилен ветеринарный контроль из-за вспышки африканской чумы свиней в Приморье и Приамурье
"Согласно распоряжению губернатора, в Хабаровском крае ведется усиленный контроль за ввозом как живых свиней, так и мясопродуктов на территорию края с соседних территорий. Также контроль за ввозом мясопродуктов туристами через государственную границу с Китайской Народной Республикой. Кроме того, оповещены владельцы свиней во всех формах подсобных хозяйств региона", - сообщил журналистам начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края, главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.
По его словам, кроме того, главам муниципальных образований рекомендовано обратить внимание на несанкционированную торговлю мясом свинины.
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