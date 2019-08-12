Дальневосточные алмазные кластеры расширят сотрудничество с партнерами из Индии

12.08.19 07:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 августа. Interfax-Russia.ru - Дальневосточные компании за счет сотрудничества с индийскими инвесторами планируют увеличить долю обработанных алмазов в экспорте этих драгоценных камней, сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в понедельник.

Вопросы развития алмазогранильной отрасли были рассмотрены в рамках визита министерства торговли и промышленности Республики Индия во Владивосток. Было отмечено, что дальневосточный сегмент в экспорте необработанных алмазов из России составляет около 80%.

"Всего экспорт необработанных алмазов из России в 2018 году составил 44,7 млн карат на $3,65 млрд (237 млрд рублей). При этом с Дальнего Востока экспортировано 35,2 млн карат на $2,88 млрд (187 млрд рублей). На Дальнем Востоке формируются два алмазоограночных кластера - во Владивостоке и в Якутии. В сессии приняли участие 13 компаний, занимающихся огранкой алмазов и ювелирным делом", - говорится в сообщении.

Расширять сотрудничество двух стран в сфере обработки алмазов позволяют различные референции для бизнеса в Дальневосточном федеральном округе. При участии индийских инвесторов реализуются пять проектов. В частности, благодаря режиму свободного порта Владивосток в Приморье реализует проект индийская компания KGK - крупнейший в мире производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.

Объем инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд рублей. Инвестором уже вложено в производство 460 млн рублей. Созданная в Приморье компания планирует увеличение мощностей действующего предприятия и расширение территории, строительство дополнительного здания.

Еще один проект по огранке алмазов готовит к запуску во Владивостоке компания "М. Суреш Владивосток". Запуск производства планируется в ближайшие полтора года с поэтапным наращиванием объемов. Плановый объем инвестиций - $4,7 млн. На предприятии будут созданы 200 рабочих мест. Инвестор планирует использовать отлаженные каналы распределения и сбыта, а в дальнейшем разработать нишевую российскую ювелирную продукцию.