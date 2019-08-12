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12.08.19 10:24

Дети из Нижнеудинска не смогли отдохнуть в рязанском лагере из-за санитарных нарушений

Фото с сайта правительства Иркутской области
12 августа. Interfax-Russia.ru - Школьники из пострадавшего от наводнения города Нижнеудинск Иркутской области, отправленные на отдых в оздоровительный лагерь "Лесная сказка" под Рязанью, экстренно выехали домой, сообщила в понедельник пресс-служба иркутского правительства.

8 августа в "Лесную сказку" из Нижнеудинска приехали на отдых 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих их взрослых. Сразу по прибытию они стали жаловаться на условия проживания и санитарное состояние лагеря.

"Ребятам и педагогам из Нижнеудинска было предложено остаться в лагере еще на пару дней, чтобы мы успели перенаправить их в другое оздоровительное учреждение в центральной части России. Однако сопровождающие приняли решение везти детей домой. Сейчас все школьники едут в Нижнеудинск", - говорится в сообщении со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову.

В сообщении отмечается, что все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха в лагере "Лесная сказка" были.

С начала июля детей из затопленных территорий Иркутской области - всего более 5 тыс. школьников - отправляют на отдых в загородные лагеря по всей России. Все учреждения значатся в федеральном реестре и рекомендованы к посещению министерством просвещения РФ.

"К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы сегодня посмотрим данное оздоровительное учреждение. После этого сможем дать оценку ситуации", - цитирует пресс-служба Перегудову.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Рязанской области сообщает, что в "Лесной сказке" уже выявлены нарушения санитарного законодательства.

"Допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания", - говорится в сообщении.

В отношении директора "Лесной сказки" возбуждено административное дело по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Лагерь "Лесная сказка" расположен в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области.

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