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12.08.19 10:24
Дети из Нижнеудинска не смогли отдохнуть в рязанском лагере из-за санитарных нарушений
8 августа в "Лесную сказку" из Нижнеудинска приехали на отдых 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих их взрослых. Сразу по прибытию они стали жаловаться на условия проживания и санитарное состояние лагеря.
"Ребятам и педагогам из Нижнеудинска было предложено остаться в лагере еще на пару дней, чтобы мы успели перенаправить их в другое оздоровительное учреждение в центральной части России. Однако сопровождающие приняли решение везти детей домой. Сейчас все школьники едут в Нижнеудинск", - говорится в сообщении со ссылкой на министра образования Иркутской области Валентину Перегудову.
В сообщении отмечается, что все необходимые разрешительные документы на организацию детского отдыха в лагере "Лесная сказка" были.
С начала июля детей из затопленных территорий Иркутской области - всего более 5 тыс. школьников - отправляют на отдых в загородные лагеря по всей России. Все учреждения значатся в федеральном реестре и рекомендованы к посещению министерством просвещения РФ.
"К сожалению, мы не можем предварительно проверить лично каждый лагерь, в который отправляем детей. Мы сегодня посмотрим данное оздоровительное учреждение. После этого сможем дать оценку ситуации", - цитирует пресс-служба Перегудову.
В свою очередь пресс-служба прокуратуры Рязанской области сообщает, что в "Лесной сказке" уже выявлены нарушения санитарного законодательства.
"Допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания", - говорится в сообщении.
В отношении директора "Лесной сказки" возбуждено административное дело по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также внесено представление об устранении нарушений.
Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
Лагерь "Лесная сказка" расположен в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района Рязанской области.
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