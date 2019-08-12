Яшин просит Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

12.08.19 10:29

© РИА Новости. Владимир Астапкович

12 августа. Interfax-Russia.ru - Выдвигавшийся по 43 округу в Мосгордуму глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин из спецприемника, где он отбывает административный арест, написал письмо главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, в котором просит ее перенести выборы в Мосгордуму на конец осени.

"Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - пишет Яшин (скан рукописного письма есть в распоряжении "Интерфакса").

В письме оппозиционер отмечает, что согласованный митинг 10 августа в поддержку независимых кандидатов собрал 60 тыс. человек (данные "Белого счетчика", по данным МВД собралось порядка 20 тыс. - ИФ). "Да, да, я помню, митинги никак не влияют на ваши решения. Но хочу спросить: разумно ли так демонстративно игнорировать мнение граждан?" - задается вопросом Яшин.

Ранее Элла Памфилова не раз подчеркивала, что митинги на позицию ЦИК не влияют, так как это "правоприменительный, а не политический орган". "У людей есть право выходить на согласованные митинги, но требования любой ценой зарегистрировать, плюнуть на все процедуры, я как давление на ЦИК не приемлю", - сказала Пафмилова на последнем заседании ЦИК накануне митинга.

В законе "Об основных гарантиях избирательных прав" нет пункта о возможности отмены выборов во время кампании, только об отмене результатов выборов, сказала "Интерфаксу" секретарь ЦИК Майя Гришина.

"У нас был практически единственный прецедент в Барвихе, когда на этапе досрочного голосования были выявлены серьезные нарушения, которые не могли быть устранены путем исправления каких-то ситуаций. Но это экстраординарная ситуация. По ситуации в Барвихе это было произведено не решением ЦИК: ЦИК поручил Мособлизбиркому в этом вопросе разобраться, все дальнейшие решения принимались на их площадке", - пояснила Гришина.

В пятницу Центризбирком окончательно отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Недействительными по итогам проверки в ЦИК признаны 505 подписей из 4936. Для регистрации Яшину не хватило 76 подписей.

Сам Яшин на заседании не присутствовал. Накануне Хамовнический суд Москвы признал его виновным в организации несогласованной акции 14 июля и приговорил его к 10 суткам ареста.

Он признан виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Ранее Троицкий суд Москвы также отправил оппозиционера под арест на 10 суток по аналогичному правонарушению.

Кроме того, столичный Щербинский суд назначил Яшину наказание в виде ареста на 10 суток за правонарушение, связанное с призывами к участию в несанкционированной акции 27 июля.

Свою вину Яшин не признал ни по одному из правонарушений.

Срок предыдущих арестов Яшина истекал в четверг, однако из спецприемника оппозиционер был доставлен в суд для участия в заседании по третьему административному протоколу.

ЦИК также отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Константину Лисице, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Елене Русаковой, Александру Руденко, Анастасии Брюхановой. Кандидаты Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова отозвали свои жалобы самостоятельно. Продолжать рассматривать жалобу Юлии Галяминой ЦИК не будет, так как кандидат решила обратиться в суд.

До 10 августа в Москве прошел еще ряд акций в поддержку независимых кандидатов: 20 июля он был согласован, 14 и 27 июля, а также 3 августа - нет, что привело к многочисленным задержаниям сторонников оппозиции.