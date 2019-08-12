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12.08.19 10:32

Роль моногородов в реализации нацпроектов обсудят в Новокузнецке

© РИА Новости. Александр Гальперин
12 августа. Interfax-Russia.ru - Стратегическая сессия "Моногорода 2024: нацпроекты" пройдет в Новокузнецке 15 августа.

В числе заявленных участников: зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Исламов, замдиректора по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Дмитрий Голованов, заместитель гендиректора ИА "Интерфакс" Николай Касьянов, представители Минэкономразвития России.

Также участниками станут главы моногородов СФО, Свердловской области, Бурятии, Якутии, Татарстана, руководители крупных компаний-инвесторов, представители малого и среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций.

На стратегической сессии обсудят реализацию нацпроектов в моногородах в рамках новой госпрограммы, предусмотренной до 2024 года. Ожидается, что программа будет принята осенью, финансирование по программе может начаться уже с января 2020 года. "Моногорода хотят видеть себя в нацпроектах, сегодня это одна из ключевых тем, поэтому мы выбрали ее основой для обсуждений в Новокузнецке. В проекте новой программы предусмотрен отдельный раздел, который позволит увидеть, какое финансирование выделяется в рамках нацпроектов на каждый город. Это обратит внимание регионов на моногорода при распределении средств и простимулирует активность самих муниципалитетов", - сообщила Ирина Макиева агентству "Интерфакс", отметив, что ранее обсуждения госпрограммы прошли в Тольятти и Невинномысске.

На дискуссионных площадках в Новокузнецке обсудят участие моногородов в реализации 10 нацпроектов: "Жилье и городская среда", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт", "Экология", "Здравоохранение", "Культура", "Образование", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография".

Также в ходе питч-сессии (от англ. pitch - бросок, подача) будут представлены и проанализированы краткие презентации проектов развития моногородов Кузбасса.

Мероприятия с моногородами в формате "круглых столов" и "стратсессий" проводятся в Кемеровской области с 2009 года на постоянной основе.

Организаторами сессии выступили администрация Кемеровской области, администрация г. Новокузнецка, МОНОГОРОДА.РФ, ВЭБ.РФ, министерство экономического развития РФ, НО "Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК - регионам", Международная информационная Группа "Интерфакс", МШУ "Сколково".

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