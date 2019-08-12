Начальник районного ИВС в Ростовской области задержан за превышение полномочий

12.08.19 10:56

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении начальника изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по Миллеровскому району (Ростовская область), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, подозреваемый не проверил полученную информацию о нахождении у арестованного, находящегося в изоляторе, предмета, запрещенного к хранению у обвиняемых и подозреваемых, а также информацию о подготовке к побегу. Не организовал обыск камеры, досмотр личных вещей, личный обыск, а также предоставил возможность последнему пользоваться средствами мобильной связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате незаконных действий начальника ИВС, арестованный повредил решетку камеры с помощью ножовки и совершил побег из-под стражи. На следующий день после побега нарушитель был задержан.

В отношении начальника изолятора возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он задержан, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

В пресс-релизе уточняется, что в отношении арестованного, совершившего побег, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по региону агентству уточнили, что начальник изолятора уволен из органов внутренних дел.

"Принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - сказал собеседник агентства.