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12.08.19 11:02

Подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии задержаны в Ульяновске

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
12 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников отдельного батальона Управления вневедомственной охраны Росгвардии в Ульяновске, сообщает региональное СУ СКР в понедельник.

По данным следствия, в пятницу вечером во дворе одного из жилых домов микрорайона "Верхняя Терраса" росгвардейцы задержали подозреваемого в административном правонарушении.

"В этот момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек, некоторые из которых нанесли работникам правоохранительных органов телесные повреждения, а также пытались завладеть табельным оружием. Для пресечения преступной деятельности сотрудники Росгвардии были вынуждены произвести предупредительные огнестрельные выстрелы", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подозреваемые задержаны, СКР не уточняет их количество.

На сайте ульяновского регионального управления Росгвардии сообщается, что в пятницу вечером наряд вневедомственной охраны прибыл по сигналу "Тревога" во двор одного из многоэтажных жилых домов микрорайона "Верхняя терраса", где группа молодых людей распивала спиртные напитки.

Когда росгвардейцы стали задерживать нарушителей, те оказали сопротивление и попытались завладеть табельным оружием.

"На предупреждение о прекращении противоправной деятельности молодые люди не реагировали. Сделав несколько предупредительных выстрелов, росгвардейцы задержали двоих нападавших и доставили их в отдел полиции", - говорится в сообщении.

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