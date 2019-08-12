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12.08.19 11:15

Епархия: перевод игумена Фотия в Гатчину был дисциплинарной мерой

© РИА Новости. Дмитрий Чалабов
12 августа. Interfax-Russia.ru - Прихожане нередко жаловались на грубую манеру общения игумена Фотия, но до ситуации с жестким крещением ребенка в Гатчине официальных жалоб на него не поступало, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Гатчинской епархии в понедельник.

"Неофициальные жалобы были, говорили, что он в общении грубый, но в епархию с официальными жалобами не обращались (до жалобы на инцидент с крещением - ИФ). Все официальные жалобы епархия рассматривает", - сказал собеседник.

В пресс-службе добавили, что устные жалобы на манеру поведения священника поступали еще при его работе настоятелем храма Успения пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда в Волосовском районе.

"Несколько лет назад как раз по решению архиерея из-за этого он был переведен из деревни Большая Вруда в Гатчину. Это тоже была дисциплинарная мера, можно сказать, он был понижен. Там он был настоятелем, руководителем, а здесь стал подчиненным", - добавил собеседник.

В пресс-службе добавили, что после отстранения игумен Фотий не может совершать никаких священнодействий, но может быть, например, псаломщиком.

Ранее Гатчинская епархия попросила извинения за поведение священника во время крещения ребенка, на которое пожаловалась мать; игумен отстранён от служения на год.

"В связи с инцидентом во время крещения младенца, произошедшем 10 августа 2019 года в Мариенбургском Покровском храме Гатчины, указом Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения", - говорится в сообщении на сайте епархии.

Как сообщал "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах, в субботу в полицию Гатчинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что в Мариенбургском покровском храме в Гатчине один из служителей храма жестоко обращался с ребенком при крещении.

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