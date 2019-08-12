Оппозиционеры подали в мэрию заявку на шествие 17 августа

12.08.19 11:16

© РИА Новости. Алексей Куденко

12 августа. Interfax-Russia.ru - Организаторы митинга "Вернем себе право на выборы - 3" 10 августа подали в мэрию Москвы заявку на новую акцию протеста в ближайшую субботу, сообщил "Интерфаксу" глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

"Заявка подана на 17 августа. Требования такие же. Место от Страстного до Садового по бульварам", - заявил Морев.

Заявка на шествие была подана еще в пятницу, комментарий мэрии по этому поводу пока получить не удалось.

Среди заявителей, помимо Морева, числятся муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

10 августа митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал по данным МВД, 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тыс. человек. Среди главных требований протестующих - допуск до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

17 августа в Москве также должен пройти "Марш сестер" в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийце своего отца. "Частично по аудиториям у нас будет пересечение, - сказал Андрей Морев. - Но думаю, что история с репрессиями включает и Марш сестер. Думаю, мы найдем какое-то решение".

На этот же день КПРФ совместно с Левыми силами запланировали митинг "За честные и чистые выборы". Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму. По данным КПРФ, власти согласовали эту акцию.