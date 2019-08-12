ОНК предложила создать в Генпрокуратуре РФ рабочую группу по защите прав заключенных

12.08.19 11:21

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 августа. Interfax-Russia.ru - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников обратился к генпрокурору Юрию Чайке с предложением создать на площадке ведомства межведомственную рабочую группу по защите прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания.

"Мы предлагаем создать на площадке Генеральной прокуратуры РФ межведомственную рабочую группу участием членов ОНК, прокуроров, представителей уполномоченного по защите прав человека в РФ, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченного по защите прав ребёнка и членов СПЧ с целью усиления контроля за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, а также выработки рекомендаций и мер по профилактике нарушения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц", - сказал Мельников "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, в ОНК Москвы и других регионов регулярно поступают жалобы от заключённых на плохие условия содержания, в том числе на ненадлежащее оказание медицинской помощи, нарушения прав арестантов при конвоировании в суды, на слишком большое количество одновременно содержащихся в камерах СИЗО людей, на ненадлежащее санитарное состояние помещений и качество питания. Мельников отметил, что также имеют место "жалобы на вымогательство денег и даже применении пыток со стороны спецконтингента и некоторых недобросовестных сотрудников следственных изоляторов, колоний и отделов полиции".

Кроме того, Мельников обратил внимание генпрокурора, что не снижается и количество жалоб на необоснованно длительное содержание под стражей.

"Последнее время в СМИ регулярно появляются видеозаписи некоторых случаев бесчеловечного отношения к заключённым и явного нарушения прав лиц, содержащихся под стражей, вызывающие широкий общественный резонанс, которые свидетельствуют об актуальности поднимаемой темы", - говорится в обращении ответственного секретаря ОНК к генпрокурору.