Археологи возобновили раскопки в малоизученном древнем городище в Югре

12.08.19 11:26

Фото со страницы "Сибирского наследия" в соцсети

12 августа. Interfax-Russia.ru - Ученые возобновили археологические раскопки на территории древнего Большеларьякского городища в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщается на портале "Многовековая Югра".

Большеларьякское городище было обнаружено во время раскопок в 1970-х годах, тогда было исследовано только 300 из 2 тыс. кв. метров площади памятника.

Теперь археологи планируют составить полную историю крепости, расцвет которой пришелся на конец XVI века и связан с историей коренного народа Югры - ханты.

"Раскопки уже идут. В работу включились как профессиональные историки, так и волонтеры. Организаторы предполагают снять по итогам экспедиции документальный фильм, а также передать все найденные артефакты в музеи округа", - говорится в сообщении.

Организатором исследования выступила историко-культурная научная организация "Сибирское наследие", получившая на проведение раскопок гранты президента РФ и губернатора Югры.

В группе организации "Сибирское наследие" "Вконтакте" уточняется, что Большеларьякское городище принадлежало народу ненцы, который вынужден был построить укрепленную крепость из-за поселившейся рядом группы хантов. В результате ханты захватили крепость и уничтожили ее, а ненцы бежали из этих мест.

Кроме того, в ходе предыдущих раскопок в городище были обнаружены следы присутствия человека более ранних периодов, в частности, фрагменты керамики, каменные металлические изделия энеолита, бронзового века, раннего железного века и раннего Средневековья.