Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту

12.08.19 11:41

Фото инфоцентра "Крымский мост"

12 августа. Interfax-Russia.ru - Строители проверили систему освещения железнодорожной части Крымского моста, включив на пилотном участке ближе к таманскому берегу почти 150 светильников на три часа, сообщил инфоцентр проекта в понедельник. Осветительная система двухпутной дороги состоит из почти 2,5 тысяч светильников. В них - около 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов.

"Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов", - цитирует инфоцентр "Крымский мост" ведущего инженера технического надзора компании "СГМ-Мост" Олега Севера.

Монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%. Они ставятся на пролетных строениях с обеих сторон двухпутной дороги.

"Световые приборы подобраны с учетом климатических особенностей региона: в Керченском проливе часто бывают штормы и туманы. Светильники влагостойкие, с антикоррозийной защитой корпуса. Поток света - направленный, для контрастной видимости в любую погоду. Цветовая температура приближена к естественному белому свету", - говорится в пресс-релизе.

Светильники будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться в утренние часы. В случае необходимости систему можно настроить дистанционно - из Центра управления производством Крымского моста.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.