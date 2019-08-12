Трагедия на испытаниях: при взрыве на полигоне под Архангельском погибло семь человек
  
В ожидании волны: власти Хабаровска хотят защитить город от наводнения огромной баржей
   
За спиной оппозиции: в российском парламенте усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
12.08.19 11:41

Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту

Фото инфоцентра "Крымский мост"

12 августа. Interfax-Russia.ru - Строители проверили систему освещения железнодорожной части Крымского моста, включив на пилотном участке ближе к таманскому берегу почти 150 светильников на три часа, сообщил инфоцентр проекта в понедельник. Осветительная система двухпутной дороги состоит из почти 2,5 тысяч светильников. В них - около 60 тысяч экономных энергосберегающих светодиодов.

"Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов", - цитирует инфоцентр "Крымский мост" ведущего инженера технического надзора компании "СГМ-Мост" Олега Севера.

Монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%. Они ставятся на пролетных строениях с обеих сторон двухпутной дороги.

"Световые приборы подобраны с учетом климатических особенностей региона: в Керченском проливе часто бывают штормы и туманы. Светильники влагостойкие, с антикоррозийной защитой корпуса. Поток света - направленный, для контрастной видимости в любую погоду. Цветовая температура приближена к естественному белому свету", - говорится в пресс-релизе.

Светильники будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, и выключаться в утренние часы. В случае необходимости систему можно настроить дистанционно - из Центра управления производством Крымского моста.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.08.19 17:47
Член партии "Яблоко" Костенок арестован по обвинению в массовых беспорядках 27 июля
.
  12.08.19 16:12
Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест
.
  12.08.19 15:17
Суд в Москве заочно арестовал еще двух граждан САР по делу об убийстве военных РФ
.
  12.08.19 15:02
Общественный транспорт Москвы украсят герои "Союзмультфильма"
.
  12.08.19 14:48
"Мосгаз" обновил системы газоснабжения более 40 тыс. столичных квартир
.
  12.08.19 12:49
"Августовское лето" пришло в Москву
.
  12.08.19 11:46
Памфилова рассмотрит вопрос о переносе выборов в МГД при наличии оснований
.
  12.08.19 11:16
Оппозиционеры подали в мэрию заявку на шествие 17 августа
.
  12.08.19 10:29
Яшин просит Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
.
  12.08.19 08:56
Член СПЧ Бабушкин сообщил о 245 задержанных по итогам акции в субботу в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket