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Памфилова рассмотрит вопрос о переносе выборов в МГД при наличии оснований

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
12 августа. Interfax-Russia.ru - Для переноса выборов в Мосгордуму нужны веские причины, если наберутся факты, ЦИК эту ситуацию рассмотрит, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим", - сказала Памфилова радиостанции Business FM.

При этом она сообщила, что пока не получила письмо оппозиционера Ильи Яшина с соответствующей просьбой. "Я первый раз слышу об этом письме", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК пояснила, что "перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания". "Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно", - добавила Памфилова.

Она отметила, что комиссия еще не закончила рассмотрение всех обращений по выборам в Мосгордуму.

В понедельник помощники выдвигавшегося по 43 округу в Мосгордуму главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина опубликовали его письмо к Памфиловой, которое он написал из спецприемника, где он отбывает административный арест за организацию несанкционированной встречи с избирателями 14 июля.

"Используйте, наконец, свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции. Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - пишет Яшин (скан рукописного письма есть в распоряжении "Интерфакса").

В письме оппозиционер отмечает, что согласованный митинг 10 августа в поддержку независимых кандидатов собрал 60 тыс. человек (данные "Белого счетчика", по данным МВД собралось порядка 20 тыс. - ИФ). "Да, да, я помню, митинги никак не влияют на ваши решения. Но хочу спросить: разумно ли так демонстративно игнорировать мнение граждан?" - задается вопросом Яшин.

Ранее Элла Памфилова не раз подчеркивала, что митинги на позицию ЦИК не влияют, так как это "правоприменительный, а не политический орган". "У людей есть право выходить на согласованные митинги, но требования любой ценой зарегистрировать, плюнуть на все процедуры, я как давление на ЦИК не приемлю", - сказала Пафмилова на последнем заседании ЦИК накануне митинга.

Секретарь ЦИК Майя Гришина поясняла "Интерфаксу", что в законе "Об основных гарантиях избирательных прав" нет пункта о возможности отмены выборов во время кампании, только об отмене результатов выборов.

"У нас был практически единственный прецедент в Барвихе, когда на этапе досрочного голосования были выявлены серьезные нарушения, которые не могли быть устранены путем исправления каких-то ситуаций. Но это экстраординарная ситуация. По ситуации в Барвихе это было произведено не решением ЦИК: ЦИК поручил Мособлизбиркому в этом вопросе разобраться, все дальнейшие решения принимались на их площадке", - сказала Гришина.

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