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12.08.19 11:50

Звезды мирового балета выступят на фестивале в декорациях древнего Херсонеса

© РИА Новости. Михаил Климентьев
12 августа. Interfax-Russia.ru - Третий международный фестиваль оперы и балета пройдет в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" 13-17 августа, сообщила в понедельник пресс-служба учреждения.

"Впервые в рамках фестиваля состоится масштабное балетное представление: 13 и 15 августа гостям фестиваля будет показана сюита из балета "Спартак" - спектакль состоится под открытым небом на специально возводимой полноразмерной сцене. В главных ролях задействованы известнейшие звезды мирового балета", - говорится в пресс-релизе.

13 августа ведущие партии исполнят Сергей Полунин (Россия), Осиэль Гунео (Куба), Лауретта Саммерскейл (Великобритания) и Цейзель Приска (Австрия). Представить зрителям фестиваля постановку о восстании гладиаторов в античных декорациях древней Херсонесской крепости также приедут более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета.

Оперная программа фестиваля будет представлена спектаклем "О Моцарт, Моцарт..." театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова, гала-концертом "Музыкальная Пушкиниана" с участием Джулиана Ван Миллаертса, Виталия Ефанова и Исабель Ди Паоли, а также барочной оперой в исполнении ансамбля "Солисты барокко".

Отмечается, что фестиваль оперы и балета "Херсонес" проходит по заказу правительства Севастополя при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы.

"Ежегодный фестиваль оперы и балета "Херсонес" стал одним из основных моментов в культурном календаре нашего города, по-настоящему ожидаемым событием. В этом году он выходит на новый уровень и, несомненно, доставит огромное удовольствие зрителям", - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, которого цитирует пресс-служба.

Херсонес - древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом президента РФ Владимира Путина "Херсонес Таврический" в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

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