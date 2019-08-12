Регионы ДФО и штаты Индии будут сотрудничать в бизнесе, образовании и медицине

12.08.19 11:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 августа. Interfax-Russia.ru - Власти регионов Дальнего Востока и представители штатов и компаний Республики Индия в понедельник во Владивостоке подписали меморандумы о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере бизнеса, образования и медицины, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.

Подписания по итогам встречи индийской бизнес-делегации во Владивостоке проходят в присутствии заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра промышленности и торговли Республики Индии Пиюша Гояла.

Забайкальский край и индийский штат Уттар-Прадеш договорились сотрудничать в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Камчатка и Гоа - в области угольной промышленности и туризма. Сахалинская область и штат Харьяна - в области нефтегазовой промышленности. Якутия и Гуджарат - в области алмазной промышленности. Бурятия и штат Махараштра подписали меморандум о сотрудничестве в сфере машиностроения и туризма.

Дальневосточным федеральный университет (Владивосток) и индийский университет Амити подписали соглашение о перекрестном открытии представительств, Центра йоги и Центра изучения русского языка и культуры им. А.С. Пушкина. Также стороны подписали соглашение о взаимопонимании в целях укрепления взаимоотношений между университетами и развития академического и культурного обмена в сфере образования, научно-исследовательской деятельности и других областях.

Сотрудничать договорились также агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и индийская национальная корпорация по развитию навыков.