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12.08.19 11:59

Недостача 48,3 тыс. бланков полисов ОСАГО обнаружена в СК "НАСКО"

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
12 августа. Interfax-Russia.ru - Временная администрация "Национальной страховой компании Татарстан" ("НАСКО"), введенная приказом ЦБ в середине мая, обнаружила недостачу 48,3 тыс. бланков строгой отчетности ОСАГО, говорится в сообщении регулятора.

Банк России предупредил, что "договоры страхования, заключенные от лица АО "НАСКО" после даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 года) с использованием в том числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными".

По данным Российского союза автостраховщиков, в первом квартале 2019 года "НАСКО" входила в топ-10 страховщиков ОСАГО.

Компания лишилась лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и на осуществление перестрахования. Лицензии были отозваны "в связи с неоднократным нарушением страховой компанией требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер", пояснил регулятор.

Как сообщалось ранее, из-за проблем с доступом временной администрации к документации, архивам и электронным базам данных в офисах страховой компании "НАСКО" ЦБ РФ обратился в правоохранительные органы.

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