Прокуратура обнаружила нарушения в лагере, принявшем иркутских школьников

12.08.19 12:04

Фото с сайта детского оздоровительно-образовательного центра «Лесная сказка»

12 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Рязанской области провела проверку информации СМИ о нарушении прав детей в ООО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесная сказка", расположенном в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

В частности, установлено, что допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, а также к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

"По фактам выявленных нарушений Сасовским межрайонным прокурором 10 августа в отношении директора ООО "ДООЦ "Лесная сказка" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.7 КоАП РФ, а также внесено представление об устранении нарушений закона", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратурой области внесено представление руководителю регионального Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

В лагерь 9 августа из Иркутской области прибыло 179 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, а также 12 сопровождающих их взрослых лиц. По данным соцсетей, дети сразу же стали жаловаться на плохое питание и состояние лагеря, где "обшарпанные стены, сломанная мебель, холодная вода, а вместо дверей - шторки". Дети отказывались находиться в таких условиях и экстренно выехали домой, сообщили в пресс-службе Иркутского правительства.