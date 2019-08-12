Решение о снятии режима ЧС в пострадавшей от взрывов Каменке примут во вторник

12.08.19 13:04

© РИА Новости. Даниил Сидоров

12 августа. Interfax-Russia.ru - Окончательное решение о снятии режима ЧС в Ачинском районе Красноярского края, где 9 августа вновь произошли взрывы на арсенале, примут во вторник, сообщил губернатор региона Александр Усс журналистам в понедельник.

"Окончательное решение (о снятии режима ЧС - ИФ) будет принято завтра в девять утра. Если ничего не случится, то до обеда завтра будут поданы автобусы, и жители в сопровождении военных смогут вернуться домой", - сказал Усс.

По его словам, снятие режима ЧС также позволит возобновить движение поездов Абакан-Москва и Новосибирск-Абакан по привычному маршруту, вынужденно измененного из-за взрывов.

Глава края на встрече с жителями деревни Каменка, эвакуированными в соседнюю Малиновку, не исключил их скорое возвращение в свои дома.

"Сегодня, если мы гарантии получим, что в Каменку можно ехать, то сегодня в пункт временного размещения в Малиновке "придут автобусы, и все желающие туда проехать, смогут это сделать", сказал Усс.

Также стало известно, что некоторые жители красноярской деревни не хотят возвращаться обратно.

Красноярский губернатор пообещал, что по каждому дому будут разбираться отдельно после снятия режима ЧС и обследования территории и строений.

"Мы начинаем с пятнадцати часов работать с военными, это что касается возможности, или, как мы надеемся, невозможности повторения этих вещей, затем (работают - ИФ) технические специалисты и инженеры, затем встречаемся с вами и принимаем решение по каждому дому отдельно. Потому что кто-то говорит, что мы хотим остаться жить, кто-то - что мы оставаться не хотим", - сказал Усс.

Глава Красноярского края пообещал, что Министерство обороны РФ компенсирует разрушения жилых домов в деревне Каменка.

"Восемь домов - это сгоревшие дома. Им (их жителям - ИФ) будет выплачена компенсация от Минобороны", - сказал Усс.

По его словам, восстановлением других объектов займутся власти региона.

"За объекты социальной инфраструктуры - это школа и детский сад, ФАПы - берется край, мы уже фактически эту работу начали, но произошел этот инцидент (повторные взрывы 9 августа - ИФ), мы их остановили, завтра они (работы - ИФ) будут начаты снова. 25 августа эти объекты должны быть готовы", - отметил Усс.

Он уточнил, что в ближайшее время также начнется ремонт поврежденных котельных.

Всем эвакуированным жителям деревни Каменка из краевого бюджета будет выплачена компенсация в 10 тыс. рублей, сообщил губернатор Усс.

"Каждый человек, который был эвакуирован, вне зависимости от ущерба его жилью получит по 10 тыс. рублей", - сказал Усс.

Как сообщалось, новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу, 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали. В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа.

По последним данным, во время первой волны взрывов погиб один человек и пострадали 14, во время второй волны травмированы 18 человек.